Il Paradiso delle Signore, trama 19 gennaio: una sconvolgente scoperta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Paradiso delle Signore si soffermerà ancora una volta sul personaggio di Veronica, che da qualche giorno si è messa alla ricerca di prove circa il legame che sussiste tra Ezio e Gloria. La Zanatta, infatti, si è resa conto che il compagno le sta nascondendo una verità inconfessabile e ha colto dei segnali che le hanno fatto chiaramente intuire che tra Colombo e la capocommessa del grande magazzino milanese c'è qualcosa. In particolare, Veronica ha notato lo strano atteggiamento del suo amato in presenza della Moreau e, poco dopo, quando Stefania ha menzionato la donna, lui si è irrigidito. La Zanatta, pur non confessando a nessuno i propri sospetti e la propria inquietudine, continuerà a raccogliere indizi circa il segreto che lega la Moreau ad Ezio, come segnala la trama de Il Paradiso ...

