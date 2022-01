Grillo | 12 chat nel mirino inquirenti | al centro i rapporti con Onorato

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono una dozzina, forse 15, leritenute rilevanti e su cui si concentrano gliche indagano sull’armatore Vincenzoe sul garante M5S Beppeentrambi indagati per traffico di influenze illecite per contratti pubblicitari che – secondo la procura di Milano – celerebbero presunte pressioni politiche per favorire la compagnia di navigazione. E quanto emerge da fonti investigative. La procura di Milano è partita dall’analisi delle conversazioni tra, legati da un’amicizia lunga 45 anni, in cui emergerebbe conversazioni incentrate sulla crisi di Moby e delle problematiche legate al settore dei trasporti. Richieste di aiuto su cui resta da valutare il peso penale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... forse 15, leritenute rilevanti e su cui si concentrano gli inquirenti che indagano sull'armatore Vincenzo Onorato e sul garante M5S Beppeentrambi indagati per traffico di influenze ...Inoltre, Grillo avrebbe anche trasferito all'armatore 'le risposte della parte politica o i contatti diretti con quest'ultima'. Un triangolo su cui gli inquirenti milanesi avrebbero già evidenze, acqu ...Sono una dozzina, forse 15, le chat ritenute rilevanti e su cui si concentrano gli inquirenti che indagano sull'armatore Vincenzo Onorato e sul garante M5S Beppe Grillo entrambi indagati per traffico ...