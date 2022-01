Festival di Berlino 2022, l’Italia c’è con Paolo Taviani e Dario Argento. In concorso 18 titoli, sette le anteprime mondiali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Paolo Taviani e Dario Argento. Due indiscussi maestri fra gli italiani finora confermati alla 72ma Berlinale che si terrà “in presenza” – ma in versione ridotta – dal 10 al 16 febbraio. Ad annunciare il programma è stato oggi il direttore artistico Carlo Chatrian, insieme alla direttrice generale Mariette Rissenbeek, sottolineando quanto la cultura sia materia vitale in tempo di pandemia. Diciotto i titoli in concorso (rappresentativi di 15 Paesi, con 17 anteprime mondiali e 7 film diretti da donne) fra cui Leonora addio di Paolo Taviani, per la prima volta concorrente a un grande Festival con un lungometraggio firmato senza il compianto fratello Vittorio. “È proprio una bella notizia che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022). Due indiscussi maestri fra gli italiani finora confermati alla 72ma Berlinale che si terrà “in presenza” – ma in versione ridotta – dal 10 al 16 febbraio. Ad annunciare il programma è stato oggi il direttore artistico Carlo Chatrian, insieme alla direttrice generale Mariette Rissenbeek, sottolineando quanto la cultura sia materia vitale in tempo di pandemia. Diciotto iin(rappresentativi di 15 Paesi, con 17e 7 film diretti da donne) fra cui Leonora addio di, per la prima volta concorrente a un grandecon un lungometraggio firmato senza il compianto fratello Vittorio. “È proprio una bella notizia che il ...

