Elliot Page produttore del docufilm “Nel mio nome” per “Riflettere sull’umanità transgender” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Elliot Page ha fatto coming out come uomo transgender nel dicembre 2020 Parlare di transizione di genere non è facile, soprattutto esprimendo tutta la complessità emotiva che c’è dietro. Perché passare da essere una femmina, biologicamente e fisicamente, a essere un maschio, o viceversa, non è semplice né immediato. Se però a raccontarlo, attraverso le immagini e le voci dei/lle protagonisti/e di questo tipo di percorso, è una persona che l’ha sperimentato in primis sulla propria pelle allora il discorso cambia. L’attore Elliot Page ha annunciato nelle scorse ore che sarà produttore esecutivo di un docufilm italiano che tratta proprio di transizione. Intitolato “Nel mio nome” e diretto dal regista italiano Nicolò Bassetti, sarà presentato durante la ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha fatto coming out come uomonel dicembre 2020 Parlare di transizione di genere non è facile, soprattutto esprimendo tutta la complessità emotiva che c’è dietro. Perché passare da essere una femmina, biologicamente e fisicamente, a essere un maschio, o viceversa, non è semplice né immediato. Se però a raccontarlo, attraverso le immagini e le voci dei/lle protagonisti/e di questo tipo di percorso, è una persona che l’ha sperimentato in primis sulla propria pelle allora il discorso cambia. L’attoreha annunciato nelle scorse ore che saràesecutivo di unitaliano che tratta proprio di transizione. Intitolato “Nel mio” e diretto dal regista italiano Nicolò Bassetti, sarà presentato durante la ...

Luce_news : Elliot Page produttore del docufilm “Nel mio nome” per “Riflettere sull’umanità transgender” - swendgame13 : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Elliot Page sarà produttore esecutivo di Nel Mio Nome, documentario su tematiche trans - swendgame13 : RT @POPCORNTVit: Nel mio nome, il film italiano sulla transizione di genere ha conquistato Elliot Page - swendgame13 : IN CHE SENSO ELLIOT PAGE FARÀ UN DOCUMENTARIO ITALIANOOOO SUI PERCORSI DI TRANSIZIONE MA IO URLO SE VIENE IN ITALIA… - Screenweek : #Nelmionome #ElliotPage produrrà il documentario italiano su un gruppo di amici transgender -