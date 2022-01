“È stata messa in coma”: ricoverata per emorragia cerebrale, paura per la cantante anni ’80 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte notizie per i fan della cantante Hazel O’Connor. L’artista britannica è stata infatti ricoverata in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale. La cantante e attrice, che ha 66 anni, è stata messa in coma farmacologico per 24 ore. Al momento le sue condizioni sembrano essere in leggero miglioramento. Come riportato anche dal Daily Star, Hazel O’Connor è stata ritrovata priva di sensi all’interno della sua abitazione, in Francia, lo scorso 9 gennaio. L’artista è stata subito portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato l’emorragia cerebrale. Nonostante il miglioramento, il recupero della 66enne si ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte notizie per i fan dellaHazel O’Connor. L’artista britca èinfattiin ospedale a causa di un’. Lae attrice, che ha 66, èinfarmacologico per 24 ore. Al momento le sue condizioni sembrano essere in leggero miglioramento. Come riportato anche dal Daily Star, Hazel O’Connor èritrovata priva di sensi all’interno della sua abitazione, in Francia, lo scorso 9 gennaio. L’artista èsubito portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato l’. Nonostante il miglioramento, il recupero della 66enne si ...

Advertising

fanpage : Nel 2022 il governo ha stanziato oltre 25 miliardi di euro per le spese militari: sono i dati dell'Osservatorio Mil… - darkr3d_ : e che sicuramente todaro l'ha messa nella classifica perché sapeva che sarebbe stata in alto - ciolonap : RT @fanpage: Nel 2022 il governo ha stanziato oltre 25 miliardi di euro per le spese militari: sono i dati dell'Osservatorio Mil€x che sott… - StarColombo : RT @IsraelinItaly: Scopri l'uomo dietro l'#autore: guarda 'L'ultimo capitolo', #documentario su Abraham #Yehoshua, gigante della #letteratu… - ovunquetusja : ma che merda carola è sempre stata messa in difficoltà nelle gare non ritengo giusto venga eliminata così #amici21 -