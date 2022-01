Dybala, un regalo che fa infuriare Agnelli: non doveva farlo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Paulo Dybala si è concesso un lusso che potrebbe costargli la sua permanenza alla Juventus. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Uno dei temi più scottanti di questi mesi alla Juventus è, senza ombra di dubbio, il rinnovo di Paulo Dybala; l’argentino, tre gol nelle ultime quattro partite, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ma non ha ancora messo la firma sul prolungamento. Ciò che sta bloccando la trattativa sono sia le condizioni fisiche dell’attaccante, non sempre in perfetta forma, sia la differenza tra la richiesta (quinquennale a dieci milioni, otto più due di bonus) e l’offerta della società, triennale con riduzione della parte fissa. Una questione da risolvere il prima possibile considerando l’importanza della Joya e la volontà, da parte dell’allenatore, di costruire il futuro bianconero con al centro del progetto proprio ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Paulosi è concesso un lusso che potrebbe costargli la sua permanenza alla Juventus. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Uno dei temi più scottanti di questi mesi alla Juventus è, senza ombra di dubbio, il rinnovo di Paulo; l’argentino, tre gol nelle ultime quattro partite, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ma non ha ancora messo la firma sul prolungamento. Ciò che sta bloccando la trattativa sono sia le condizioni fisiche dell’attaccante, non sempre in perfetta forma, sia la differenza tra la richiesta (quinquennale a dieci milioni, otto più due di bonus) e l’offerta della società, triennale con riduzione della parte fissa. Una questione da risolvere il prima possibile considerando l’importanza della Joya e la volontà, da parte dell’allenatore, di costruire il futuro bianconero con al centro del progetto proprio ...

