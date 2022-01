Dumping e non solo. Perché l’Ue trancia i cavi cinesi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuova stretta dell’Ue contro il Dumping cinese. Martedì la Commissione europea ha imposto dazi contro un gruppo di aziende cinesi che operano nel mercato dei cavi in fibra ottica. Nel mirino dell’antitrust europeo sono finiti ancora una volta i due principali gruppi cinesi nella produzione di cavi, Ftt, che comprende FiberHome Telecommunication Technologies, e Ztt, di cui fa parte Jiangsu Zhongtian Technology. L’accusa, formulata al termine di un’inchiesta partita dalla denuncia della più grande associazione di categoria europea, Europacable, è di ricevere sovvenzioni e agevolazioni dallo Stato cinese che distorcono il mercato. Di qui l’imposizione di un dazio compensativo del 10,3% contro Ftt e del 5,1% contro Ztt. È il secondo giro di vite dell’Ue contro le aziende ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuova stretta delcontro ilcinese. Martedì la Commissione europea ha imposto dazi contro un gruppo di aziendeche operano nel mercato deiin fibra ottica. Nel mirino dell’antitrust europeo sono finiti ancora una volta i due principali gruppinella produzione di, Ftt, che comprende FiberHome Telecommunication Technologies, e Ztt, di cui fa parte Jiangsu Zhongtian Technology. L’accusa, formulata al termine di un’inchiesta partita dalla denuncia della più grande associazione di categoria europea, Europacable, è di ricevere sovvenzioni e agevolazioni dallo Stato cinese che distorcono il mercato. Di qui l’imposizione di un dazio compensativo del 10,3% contro Ftt e del 5,1% contro Ztt. È il secondo giro di vite delcontro le aziende ...

