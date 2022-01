Caso Moby | Conte | “Fiducioso che Beppe Grillo dimostrerà legittimità del suo operato”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Permettetemi di esprimere vicinanza aperché ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di questa indagine. Sono assolutamenteche le verifiche in corso dimostreranno le pianadel suo. Ne sono assolutamente sicuro”. Lo ha affermato il presidente del M5S, Giuseppe, al termine dell’incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza per fare il punto sulla partita del Quirinale (SEGUI LA DIRETTA ORA PER ORA) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In questo, la nuova truffa che circola tramite email e messaggi social reca i loghi della ... Politica Beppe Grillo indagato per i contratti pubblicitari con: l'ipotesi[...] Beppe Grillo, ex ......per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018 - 2019 dalla compagnia marittima "spa" ... che andranno confermati o meno alla luce delle verifiche del. Nel frattempo sarebbero ...Ultime notizie, ultim'ora oggi. Enrico Letta, leader del Pd, uscito allo scoperto sul Quirinale dopo l'incontro con Conte e Speranza. Il suo tweet ...“Girò le istanze di Onorato ai parlamentari”. Nessun sequestro per il telefonino del garante del M5s: sarebbero finite agli atti chat su questioni politiche ...