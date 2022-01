Calcio a 5 | Europei 2022 | l’Olanda batte l’Ucraina 3-2 e aggancia il Portogallo

(Di giovedì 20 gennaio 2022)ha sconfittoper 3-2 nel match valido per la fase a gironi deglidia 5. I gialloblù sono passati in vantaggio al 1? con Zvarych, ma nella ripresa i tulipani si sono scatenati: Saadouni al 22?, Attaibi due minuti più tardi e Bouzambou al 30? hanno ribaltato la contesa, Shotuma ha accorciato le distanze al 37?.hato ilin testa alla classifica del gruppo A. I lusitani, Campioni del Mondo e d’Europa nonché tra i grandi favoriti per la conquista del titolo continentale, avevano avuto la meglio sulla Serbia per 4-2 nel pomeriggio. Domani toccherà all’Italia, attesa alle ore 20.30 dalla sfida alla Finlandia. Foto: Shutterstock

L'Olanda ha sconfitto l'Ucraina per 3-2 nel match valido per la fase a gironi degli Europei 2022 di calcio a 5. I gialloblù sono passati in vantaggio al 1' con Zvarych, ma nella ripresa i tulipani si sono scatenati: Saadouni al 22', Attaibi due minuti più tardi e Bouzambou al 30' hanno ribaltato la contesa, Shotuma ha accorciato le distanze al 37'.