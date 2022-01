**Bollette: terminata riunione Draghi con ministri, domani dl in Cdm** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - E' terminata, dopo quasi tre ore, la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i ministri Roberto Cingolani, Daniele Franco e Giancarlo Giorgetti sulle misure da adottare per frenare il rincaro delle bollette. Fonti di Palazzo Chigi confermano che il provvedimento arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri domani -la riunione non è stata ancora convocata- assieme al dl sostegni per ristorare i settori più colpiti dalle ultime misure anti-Covid varate dal governo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - E', dopo quasi tre ore, laa Palazzo Chigi tra il premier Marioe iRoberto Cingolani, Daniele Franco e Giancarlo Giorgetti sulle misure da adottare per frenare il rincaro delle bollette. Fonti di Palazzo Chigi confermano che il provvedimento arriverà sul tavolo del Consiglio dei-lanon è stata ancora convocata- assieme al dl sostegni per ristorare i settori più colpiti dalle ultime misure anti-Covid varate dal governo.

Ultime Notizie dalla rete : **Bollette terminata Ristori: nuovo Decreto Sostegni per il 2022! ... il Decreto Sostegni potrebbe prevedere qualche misura per risolvere il problema del caro bollette ... La cassa integrazione Covid è teoricamente terminata il 31 dicembre 2021 , sostituita da una riforma ...

"Clienti scomparsi in centro storico" L'aumento dei casi svuota bar e negozi - Cronaca, Como Ma, una volta terminata la kermesse natalizia, la città murata si è svuotata. "Sono ormai 16 anni ... Le bollette? Ovviamente continuano ad arrivare e sono più care del solito". A questo proposito, ...

**Bollette: terminata riunione Draghi con ministri, domani dl in Cdm** Il Sannio Quotidiano L’aumento dei casi svuota bar e negozi In città murata poche persone a spasso. L’allarme dei commercianti: «Lavoriamo molto poco. E il caro bollette aumenta vertiginosamente i costi» I clienti sono sempre meno e, allo stesso tempo, le boll ...

Terminata la convenzione con Pallacanestro Biella il Forum torna in mano al Comune ed è una “grana” BIELLA – Il Forum non è più la casa della Pallacanestro Biella bensì una grana, o quasi, del Comune di Biella. Il 31 dicembre scorso è infatti scaduta la convenzione che garantiva alla società del pre ...

