Body-positivity, Gracia De Torres: “La mia pancia è una mappa del tesoro” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Poche settimane fa Gracia De Torres è diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina (Nathanael e Bloom) tanto desiderati e arrivati grazie alla fecondazione assistita. La gravidanza ha lasciato i suoi segni sulla pelle del ventre e la modella ha deciso di non nasconderli, anzi li ha sfoggiati con orgoglio in un post social per ribadire l’importanza dell’auto-accettazione e la bellezza della diversità. “La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia é diventata una mappa del tesoro, o un albero della vita, forse per altri un terrore” scrive Gracia mostrando la foto del suo ventre segnato, seguita da un’altra in cui posa in bikini. “Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri, anzi chi prenderebbe ancora per una campagna di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Poche settimane faDeè diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina (Nathanael e Bloom) tanto desiderati e arrivati grazie alla fecondazione assistita. La gravidanza ha lasciato i suoi segni sulla pelle del ventre e la modella ha deciso di non nasconderli, anzi li ha sfoggiati con orgoglio in un post social per ribadire l’importanza dell’auto-accettazione e la bellezza della diversità. “La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La miaé diventata unadel, o un albero della vita, forse per altri un terrore” scrivemostrando la foto del suo ventre segnato, seguita da un’altra in cui posa in bikini. “Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri, anzi chi prenderebbe ancora per una campagna di ...

