Aveva perso l’alloggio a causa di occupanti abusivi, nuova abitazione per una 52enne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comando di Polizia municipale di Benevento comunica che questa mattina, a seguito del solerte intervento dei tecnici dell’Acer, degli agenti della Polizia municipale e del servizio patrimonio del comune di Benevento, è stato possibile assegnare all’avente diritto l’alloggio sito al piano terra di Via Marco Minghetti n. 22, resosi disponibile per l’improvvisa morte del precedente inquilino. La sig.ra G.L. di anni 52 anni, che nei mesi scorsi si era vista sottrarre un’analoga assegnazione per l’arrivo dei soliti occupanti abusivi, ha accettato la nuova sistemazione, e ha già preso possesso del predetto alloggio, che peraltro si presenta in buone condizioni. “L’immediato e sinergico intervento di tutte le componenti interessate a non far cadere l’alloggio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comando di Polizia municipale di Benevento comunica che questa mattina, a seguito del solerte intervento dei tecnici dell’Acer, degli agenti della Polizia municipale e del servizio patrimonio del comune di Benevento, è stato possibile assegnare all’avente dirittosito al piano terra di Via Marco Minghetti n. 22, resosi disponibile per l’improvvisa morte del precedente inquilino. La sig.ra G.L. di anni 52 anni, che nei mesi scorsi si era vista sottrarre un’analoga assegnazione per l’arrivo dei soliti, ha accettato lasistemazione, e ha già preso possesso del predetto alloggio, che peraltro si presenta in buone condizioni. “L’immediato e sinergico intervento di tutte le componenti interessate a non far cadere...

Aveva perso l'alloggio a causa di occupanti abusivi, nuova abitazione per una 52enne

