Australian Open 2022 | Musetti e Mager sfidano Carlos Alcaraz! Doppio scoppiettante | Berrettini osserva

Lorenzo Musetti e Gianluca Mager sono stati eliminati dal tabellone singolare degli Australian Open 2022, ma la loro avventura nel primo Slam della stagione non è ancora finita. Nella notte, infatti, i due italiani scenderanno in campo per fare il proprio esordio nel torneo di Doppio. La coppia tricolore è attesa da una sfida di fuoco contro il binomio spagnolo composto da Carlos Alcaraz e da Pablo Carreno-Busta. I nostri portacolori partiranno con gli sfavori del pronostico, ma cercheranno comunque di tenere testa ai quotati avversari. Il 19enne toscano, sconfitto da Alex de Minaur, e il 27enne ligure, battuto dal russo Andrey Rublev, cercheranno il colpaccio contro gli iberici per riscattare le premature eliminazioni maturate nei giorni ...

