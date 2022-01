Australian Open 2022, clamorosa sorpresa: Mannarino elimina Hurkacz in tre set (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Hubert Hurkacz è uscito di scena anzitempo dagli Australian Open 2022, rispetto alle previsioni, per mano di Adrian Mannarino. Il top 10 polacco, reduce da un buon rendimento durante l’Atp Cup, non ha retto il ritmo imposto dall’esperto francese, rimanendo intrappolato nell’indistricabile ragnatela tattica transalpina. Variazioni pungenti e dritto mancino difficile da gestire, questi sono stati gli ingredienti del successo di Mannarino; il francese, dopo un 2021 non esattamente memorabile, ha approcciato alla nuova annata nel migliore dei modi, ottenendo un terzo turno inatteso. Diligente resa al servizio di Mannarino, soprattutto da sinistra, con il suo slice esterno difficilissimo da gestire; Hurkacz passivo e non esattamente esplosivo negli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Hubertè uscito di scena anzitempo dagli, rispetto alle previsioni, per mano di Adrian. Il top 10 polacco, reduce da un buon rendimento durante l’Atp Cup, non ha retto il ritmo imposto dall’esperto francese, rimanendo intrappolato nell’indistricabile ragnatela tattica transalpina. Variazioni pungenti e dritto mancino difficile da gestire, questi sono stati gli ingredienti del successo di; il francese, dopo un 2021 non esattamente memorabile, ha approcciato alla nuova annata nel migliore dei modi, ottenendo un terzo turno inatteso. Diligente resa al servizio di, soprattutto da sinistra, con il suo slice esterno difficilissimo da gestire;passivo e non esattamente esplosivo negli ...

