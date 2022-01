Australian Open 2022, Bronzetti: “Sono felice, un sogno essere arrivata sin qui” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Mi sentivo un po’ spaesata quando Sono entrata in questo campo enorme, con così tanto pubblico. Per me è stato tutto nuovo. Speravo di poter riuscire a competere un po’ meglio, ho fatto fatica, non è stata una delle mie migliori partite. Mi sentivo bloccata, ma è la prima volta e Sono ugualmente contenta. essere arrivata al secondo turno è un sogno, quindi Sono felice. Nei corridoi mi batteva forte il cuore, con tutte le telecamere che mi riprendevano. Ero tesa per il match e per la grandezza dello stadio, porterò con me queste emozioni per tanto tempo. Nei prossimi giorni realizzerò il tutto, attualmente mi sento un po’ disorientata. Mi dispiace che sia tutto finito, avrei voluto continuare il percorso. Complesso giocare contro Barty, ha un back difficile da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Mi sentivo un po’ spaesata quandoentrata in questo campo enorme, con così tanto pubblico. Per me è stato tutto nuovo. Speravo di poter riuscire a competere un po’ meglio, ho fatto fatica, non è stata una delle mie migliori partite. Mi sentivo bloccata, ma è la prima volta eugualmente contenta.al secondo turno è un, quindi. Nei corridoi mi batteva forte il cuore, con tutte le telecamere che mi riprendevano. Ero tesa per il match e per la grandezza dello stadio, porterò con me queste emozioni per tanto tempo. Nei prossimi giorni realizzerò il tutto, attualmente mi sento un po’ disorientata. Mi dispiace che sia tutto finito, avrei voluto continuare il percorso. Complesso giocare contro Barty, ha un back difficile da ...

