Varriale, via a processo per stalking: Paola Ferrari tra testimoni (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è aperto questa mattina il processo al giornalista televisivo Enrico Varriale accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna. La procura aveva chiesto e ottenuto il processo con rito immediato per l’ex vicedirettore di Raisport. Lo scorso 30 settembre Varriale era stato sentito a piazzale Clodio nell’interrogatorio davanti al gip Monica Ciancio che aveva disposto il ”divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. “Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”, scriveva il giudice. Il giudice monocratico questa mattina ha fissato l’audizione della donna per il prossimo 9 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è aperto questa mattina ilal giornalista televisivo Enricoaccusato dinei confronti della sua ex compagna. La procura aveva chiesto e ottenuto ilcon rito immediato per l’ex vicedirettore di Raisport. Lo scorso 30 settembreera stato sentito a piazzale Clodio nell’interrogatorio davanti al gip Monica Ciancio che aveva disposto il ”divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. “Le condotte poste in essere daldanno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”, scriveva il giudice. Il giudice monocratico questa mattina ha fissato l’audizione della donna per il prossimo 9 ...

