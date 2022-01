Tim, il piano di Labriola prende forma. E il governo mette i paletti (Di martedì 18 gennaio 2022) La prima pietra della società per la rete unica è stata posata. Non sarebbe la prima volta che accade, altri mattoncini sono stati posati in passato. Ma questa volta potrebbe essere quella buona. Come raccontato da Formiche.net, nel primo pomeriggio (ma la riunione si è protratta per diverse ore) l’attuale direttore generale di Tim Pietro Labriola ha illustrato informalmente al board le linee guida del piano industriale che punta a porre le basi per la separazione della rete e la messa a sistema di quest’ultima con gli asset di Open Fiber. Il tutto, verosimilmente sotto il cappello di una governance pubblica a trazione Cassa Depositi e Prestiti, controllante di Open Fiber (60%) e azionista al 9,8% dell’ex Telecom. L’obiettivo, non dichiarato, è però un altro. Fermare l’avanzata di Kkr su Tim, dopo la manifestazione di interesse di due ... Leggi su formiche (Di martedì 18 gennaio 2022) La prima pietra della società per la rete unica è stata posata. Non sarebbe la prima volta che accade, altri mattoncini sono stati posati in passato. Ma questa volta potrebbe essere quella buona. Come raccontato da Formiche.net, nel primo pomeriggio (ma la riunione si è protratta per diverse ore) l’attuale direttore generale di Tim Pietroha illustrato inlmente al board le linee guida delindustriale che punta a porre le basi per la separazione della rete e la messa a sistema di quest’ultima con gli asset di Open Fiber. Il tutto, verosimilmente sotto il cappello di una governance pubblica a trazione Cassa Depositi e Prestiti, controllante di Open Fiber (60%) e azionista al 9,8% dell’ex Telecom. L’obiettivo, non dichiarato, è però un altro. Fermare l’avanzata di Kkr su Tim, dopo la manifestazione di interesse di due ...

