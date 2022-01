The Artful Escape in arrivo su PS4 e PS5? (Di martedì 18 gennaio 2022) Sembra che uno degli indie più interessanti del 2021, The Artful Escape, sia in procinto di sbarcare anche su PS4 e PS5 Come può facilmente confermarlo chiunque lo abbia giocato, non c’è dubbio alcuno che il platform musicale sviluppato dai ragazzi di Beethoven & Dinosaur uscito nel 2021, sia una delle produzioni indipendenti più interessanti e riuscite dello scorso anno (come dimostrano anche le candidature ricevute ai The Game Awards). Lanciato in esclusiva console sulle macchine della famiglia Xbox, The Artful Escape potrebbe però presto varcare i confini dell’hardware della casa di Redmond, dato che la produzione pare pronta a debuttare anche su PS4 e PS5, almeno secondo alcuni indizi comparsi in rete. The Artful Escape potrebbe arrivare ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 gennaio 2022) Sembra che uno degli indie più interessanti del 2021, The, sia in procinto di sbarcare anche su PS4 eCome può facilmente confermarlo chiunque lo abbia giocato, non c’è dubbio alcuno che il platform musicale sviluppato dai ragazzi di Beethoven & Dinosaur uscito nel 2021, sia una delle produzioni indipendenti più interessanti e riuscite dello scorso anno (come dimostrano anche le candidature ricevute ai The Game Awards). Lanciato in esclusiva console sulle macchine della famiglia Xbox, Thepotrebbe però presto varcare i confini dell’hardware della casa di Redmond, dato che la produzione pare pronta a debuttare anche su PS4 e, almeno secondo alcuni indizi comparsi in rete. Thepotrebbe arrivare ...

