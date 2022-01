Tempo di presidenzialismo (Di martedì 18 gennaio 2022) L’intervento di Ugo Magri “Il parlamento sventola bandiera bianca” merita più di una lettura. Dopo aver constatato che i candidati alla presidenza sono tutti esterni alle Camere, la politica non ha più attrattiva, le Camere si sono auto-sputtanate trattando gli eletti del popolo quali costi da abbattere, e il Parlamento masochista non può pretendere di essere l’ombelico del mondo, Magri conclude “Forse, a questo punto, non sarebbe neppure tanto sbagliato … un cambio di sistema, il presidenzialismo”. C’è da chiedersi come mai non vi sia ancora un leader politico o un intellettuale, un partito o un movimento, che avanzi la proposta di passare dal sistema parlamentare a quello presidenziale in una delle forme che la dottrina e la prassi costituzionale mettono a disposizione. Dopo anni di bla-bla-bla sulla “Costituzione più bella del mondo” le vestali del logoro canto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) L’intervento di Ugo Magri “Il parlamento sventola bandiera bianca” merita più di una lettura. Dopo aver constatato che i candidati alla presidenza sono tutti esterni alle Camere, la politica non ha più attrattiva, le Camere si sono auto-sputtanate trattando gli eletti del popolo quali costi da abbattere, e il Parlamento masochista non può pretendere di essere l’ombelico del mondo, Magri conclude “Forse, a questo punto, non sarebbe neppure tanto sbagliato … un cambio di sistema, il”. C’è da chiedersi come mai non vi sia ancora un leader politico o un intellettuale, un partito o un movimento, che avanzi la proposta di passare dal sistema parlamentare a quello presidenziale in una delle forme che la dottrina e la prassi costituzionale mettono a disposizione. Dopo anni di bla-bla-bla sulla “Costituzione più bella del mondo” le vestali del logoro canto ...

