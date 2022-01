TAKEAWAY | con Libero De Rienzo dal 20 Gennaio in sala

(Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il successo ad Alice nella città, esce inil 20, ‘’, lungometraggio scritto e diretto da Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway), prodotto da Alfredo Federico e Simona Banchi per 39 FILMS. Quali sono state le location del film? Il film, distribuito nei cinema da Fandango, è stato girato in gran parte sul Monte Terminillo, e in alcune località del Trentino, con protagonistiDee Carlotta Antonelli con Primo Reggiani e la partecipazione di Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo. Oltre al Monte Terminillo, Rieti e i suoi territori circostanti sono stati luogo di scouting per attori, comparse e maestranze del film. Trama Il film è ambientato nel 2008, agli albori della grande crisi finanziaria globale. Maria (Carlotta Antonelli) è un’atleta, ...

, Libero De Rienzo arriva al Cinema il suo ultimo film. Una storia complicata con sullo sfondo il doping. L'ultimo lavoro dell'attore prima della sua morte. La recensione di, il film di Renzo Carbonera dal 20 gennaio al cinema