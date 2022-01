Smog, in Lombardia (e anche a Bergamo) migliora la qualità dell’aria nel 2021 - I dati (Di martedì 18 gennaio 2022) Prosegue il miglioramento della qualità dell’aria in Regione Lombardia. Nel 2021 (per il sesto anno dal 2014, con le eccezioni del 2015 e del 2017) in tutte le stazioni del territorio regionale è stato rispettato il valore limite sulla media annua di 40 µg/m³. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 gennaio 2022) Prosegue ilmento dellain Regione. Nel(per il sesto anno dal 2014, con le eccezioni del 2015 e del 2017) in tutte le stazioni del territorio regionale è stato rispettato il valore limite sulla media annua di 40 µg/m³.

