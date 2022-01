Serve un candidato alternativo per il Quirinale per non fare regali al Pd, dice il leghista Molinari (Di martedì 18 gennaio 2022) La candidatura di Silvio Berlusconi per il Quirinale è sempre più appesa a un filo. A una settimana dalla prima chiama, il leader della Lega Matteo Salvini mette il Cavaliere di fronte a un bivio imposto dai tempi: o chiarisce entro domenica che ha i numeri o lunedì, quando si comincia a votare, «la Lega, come forza responsabile e di governo, farà una proposta che potrà essere convincente per tanti se non per tutti». Una scadenza che non coincide con i piani del Cavaliere, che avrebbe intenzione di scendere in campo alla quarta votazione una volta sondato il terreno, e non alla prima chiama. «Sarebbe un suicidio», ripetono da Forza Italia. Per il leader della Lega, però attendere è troppo rischioso. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, lo spiega alla Stampa: la strategia di Berlusconi rischia di far arrivare il centrodestra impreparato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 gennaio 2022) La candidatura di Silvio Berlusconi per ilè sempre più appesa a un filo. A una settimana dalla prima chiama, il leader della Lega Matteo Salvini mette il Cavaliere di fronte a un bivio imposto dai tempi: o chiarisce entro domenica che ha i numeri o lunedì, quando si comincia a votare, «la Lega, come forza responsabile e di governo, farà una proposta che potrà essere convincente per tanti se non per tutti». Una scadenza che non coincide con i piani del Cavaliere, che avrebbe intenzione di scendere in campo alla quarta votazione una volta sondato il terreno, e non alla prima chiama. «Sarebbe un suicidio», ripetono da Forza Italia. Per il leader della Lega, però attendere è troppo rischioso. Riccardo, capogruppo della Lega alla Camera, lo spiega alla Stampa: la strategia di Berlusconi rischia di far arrivare il centrodestra impreparato ...

