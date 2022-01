Roma, spaccio con metodo mafioso: 27 arresti in due clan contrapposti (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Dalle prime luci dell’alba di oggi, 18 gennaio, nella Capitale e provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto per 27 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e quelli del Nucleo Investigativo di Frascati, lavorando in stretta sinergia, hanno ricostruito, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022)– Dalle prime luci dell’alba di oggi, 18 gennaio, nella Capitale e provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale distanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto per 27 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal, cessione e detenzione ai fini di, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco. I Carabinieri del Nucleo Investigativo die quelli del Nucleo Investigativo di Frascati, lavorando in stretta sinergia, hanno ricostruito, ...

