Preghiera della sera 18 Gennaio 2022 | “Aiutaci a conoscerti nell’Amore”

"Aiutaci a conoscerti nell'Amore". È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo

