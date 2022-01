Prada | crescita record | nel 2021 incremento del 41 per cento

(Di martedì 18 gennaio 2022) Con ricavi totali pari a 3 miliardi e 364 milioni di euro nele, in particolare, con undel 41% rispetto all'esercizio precedente, anno nero del Covid, il Gruppo, costituito non ...

Il Gruppoconferma il trend dianticipato durante il Capital Markets Day lo scorso 18 novembre, chiudendo l'esercizio 2021 con un secondo semestre in forte miglioramento in termini di ricavi, ...Il Gruppoha capacità e risorse per porsi ulteriori obiettivi di", è il commento di Patrizio Bertelli , amministratore delegato del Gruppo. Nel corso del Capital Markets, dinanzi ai ...(Teleborsa) - I ricavi totali del Gruppo Prada per l'esercizio 2021 si attestano a 3,36 miliardi di euro, in crescita a cambi costanti del 41% rispetto al 2020 e dell'8% rispetto al 2019, grazie alla.«Il gruppo – commenta l’a.d. Patrizio Bertelli - ha capacità e risorse per porsi ulteriori obiettivi di crescita».