Parma: morto ex arbitro Alberto Michelotti, aveva 91 anni (Di martedì 18 gennaio 2022) Al termine della carriera nel mondo del calcio, Michelotti era entrato nel ciclismo professionistico diventando stretto collaboratore di Vincenzo Torriani nell'organizzazione del giro d'Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Al termine della carriera nel mondo del calcio,era entrato nel ciclismo professionistico diventando stretto collaboratore di Vincenzo Torriani nell'organizzazione del giro d'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

