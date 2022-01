Parlamento Ue, il nuovo presidente è la maltese Roberta Metsola: ecco chi è e chi l’ha votata (Di martedì 18 gennaio 2022) È la maltese Roberta Metsola, esponente del Ppe, la nuova presidente del Parlamento europeo. L’aula di Strasburgo, che come da regolamento ha votato a scrutinio segreto, l’ha eletta alla prima votazione, con 458 voti su 690. In corsa c’erano anche la svedese dei Verdi Alice Kuhnke, che ha raccolto 101 voti, e la spagnola della Sinistra Sira Rego, ferma a 57 voti. Le schede bianche e nulle sono state 74. Per Metsola ha votato anche il gruppo Ecr. Oggi è anche il giorno del suo compleanno: nata il 18 gennaio 1979, è, come ha ricordato il capogruppo del Ppe Manfred Weber, «la presidente più giovane della storia del Parlamento Europeo». L’impegno per «unire le persone» Se molti continueranno «a guardare alla nostra istituzione, altri ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) È la, esponente del Ppe, la nuovadeleuropeo. L’aula di Strasburgo, che come da regolamento ha votato a scrutinio segreto,eletta alla prima votazione, con 458 voti su 690. In corsa c’erano anche la svedese dei Verdi Alice Kuhnke, che ha raccolto 101 voti, e la spagnola della Sinistra Sira Rego, ferma a 57 voti. Le schede bianche e nulle sono state 74. Perha votato anche il gruppo Ecr. Oggi è anche il giorno del suo compleanno: nata il 18 gennaio 1979, è, come ha ricordato il capogruppo del Ppe Manfred Weber, «lapiù giovane della storia delEuropeo». L’impegno per «unire le persone» Se molti continueranno «a guardare alla nostra istituzione, altri ...

