Oscar Isaac è Moon Knight su Disney+ | il trailer della serie Marvel svela la data d’uscita

(Di martedì 18 gennaio 2022) La Disney ha diffuso un emozionante e nuovodell’attesissimaStudiossupresentato durante l’HalftimeNFL Super Wild Card. Lo show è ambientato all’interno delCinematic Universe, in continuità con i film e ledel franchise. Dopo tre anni di sviluppo, il progetto incentrato su uno dei personaggi secondariCasa delle Idee vede finalmente la luce. La storia segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di ...

La serie sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Moon Knight, cosa rivela il trailer approfondimento Moon Knight, teaser trailer e foto della serie conIl nuovo ...La nuova produzione, molto attesa dai fan, vedrà come protagonista l acclamato attore, il quale indosserà il mantello di un personaggio forse non conosciutissimo dei fumetti Marvel ma ...La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria ...Nella giornata odierna è stato rilasciato il nuovo trailer di Moon Knight con tanto di pubblicazione della data di uscita, maggiori dettagli news ...