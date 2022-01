Milano, la grande incertezza: classi in dad da un giorno all’altro, famiglie nel caos del doppio tampone e tracciamento Ats saltato. “Scuola aperta solo per propaganda” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Al momento sono chiuse 12 classi su 60, ma se mi chiama fra un’ora probabilmente saranno di più”. La referente Covid dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Milano, due plessi di Scuola primaria e uno di secondaria tra Pagano e Cadorna, ha pochi dubbi sul destino di altri alunni che presto si aggiungeranno a quelli già a casa per la didattica a distanza. Il governo ha spinto per tenere le scuole aperte dopo le vacanze di Natale, nonostante il boom dei contagi. Ma per mandare tutta la classe in dad bastano due positivi alle elementari e tre alle medie. In mezzo, le varie forme di autosorveglianza: alle elementari, per esempio, significa che ogni alunno deve fare un tampone il prima possibile dal verificarsi di un contagio (T0) e un altro dopo cinque giorni (T5). Alla Pascoli, alle 12 classi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Al momento sono chiuse 12su 60, ma se mi chiama fra un’ora probabilmente saranno di più”. La referente Covid dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli di, due plessi diprimaria e uno di secondaria tra Pagano e Cadorna, ha pochi dubbi sul destino di altri alunni che presto si aggiungeranno a quelli già a casa per la didattica a distanza. Il governo ha spinto per tenere le scuole aperte dopo le vacanze di Natale, nonostante il boom dei contagi. Ma per mandare tutta la classe in dad bastano due positivi alle elementari e tre alle medie. In mezzo, le varie forme di autosorveglianza: alle elementari, per esempio, significa che ogni alunno deve fare unil prima possibile dal verificarsi di un contagio (T0) e un altro dopo cinque giorni (T5). Alla Pascoli, alle 12...

