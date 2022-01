Mappa delle foreste vergini, il 13% è stato perso in 20 anni (Di martedì 18 gennaio 2022) (di Enrico Nicosia) Arrestare la deforestazione entro il 2030. Con questo impegno sottoscritto alla Cop 26 di Glasgow si è chiuso il 2021. Che succederà nel 2022? Un punto di riferimento utile lo offre la Mappa delle foreste vergini messa a punto da alcuni ricercatori dell’Università del Maryland e dai tecnici della Global Mapping Hub di Greenpeace. La maggior parte delle foreste vergini del pianeta è ospitata da Brasile, Canada, Russia e Repubblica Democratica del Congo: è da qui che bisogna partire per tracciare la rotta necessaria alla salvaguardia degli ecosistemi forestali da cui dipende anche la stabilità del clima. Utilizzando immagini satellitari a media risoluzione, gli esperti forestali sono riusciti a stabilire i confini delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) (di Enrico Nicosia) Arrestare la deforestazione entro il 2030. Con questo impegno sottoscritto alla Cop 26 di Glasgow si è chiuso il 2021. Che succederà nel 2022? Un punto di riferimento utile lo offre lamessa a punto da alcuni ricercatori dell’Università del Maryland e dai tecnici della Global Mapping Hub di Greenpeace. La maggior partedel pianeta è ospitata da Brasile, Canada, Russia e Repubblica Democratica del Congo: è da qui che bisogna partire per tracciare la rotta necessaria alla salvaguardia degli ecosistemi forestali da cui dipende anche la stabilità del clima. Utilizzando immagini satellitari a media risoluzione, gli esperti forestali sono riusciti a stabilire i confini...

Advertising

rtl1025 : ?? L'#Italia diventa tutta #rossascuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il #Covid19: è l'indicazio… - GFrancoManfredi : RT @HuffPostItalia: Mappa delle foreste vergini, il 13% è stato perso in 20 anni - HuffPostItalia : Mappa delle foreste vergini, il 13% è stato perso in 20 anni - GPatagonico : Scorie nucleari in Italia: ecco la mappa delle 67 aree idonee - paolaaltamura : RT @SymbolaFondazio: ??#100 Italiancircolareconomy stories' ??Consulta la mappa delle imprese, centri di ricerca, università e associazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Mappa delle Mercato del credito: ecco i prestiti più richiesti dagli italiani in era Covid ...a un aumento delle richieste di credito da parte degli italiani, una tendenza che dovrebbe consolidarsi anche nel 2022 con la stabilizzazione della crescita economica post - Covid. Secondo la Mappa ...

IN ABRUZZO TRIVELLE TORNANO ALLA CARICA: LA MAPPA DELLE NUOVE PIATTAFORME ESTRATTIVE In questo scenario la parola d'ordine, maggioritaria nel governo delle larghe intese di Mario Draghi , e anche a questo punto nell'opinione pubblica, è quella di ricominciare a estrarre il nostro di ...

Omicron dominante in Italia: ecco la mappa delle varianti regione per regione IL GIORNO Mappa delle foreste vergini, il 13% è stato perso in 20 anni Arrestare la deforestazione entro il 2030. Con questo impegno sottoscritto alla Cop 26 di Glasgow si è chiuso il 2021. Che succederà nel 2022? Un punto di riferimento utile lo offre la mappa delle for ...

Sicurezza, piano da 55 occhi elettronici Ottantanovemila euro e 55 nuove telecamere di videosorveglianza per aumentare la sicurezza da Isola d’Arbia alla Lizza. È il progetto per blindare Siena che, nelle prossime settimane passerà al vaglio ...

...a un aumentorichieste di credito da parte degli italiani, una tendenza che dovrebbe consolidarsi anche nel 2022 con la stabilizzazione della crescita economica post - Covid. Secondo la...In questo scenario la parola d'ordine, maggioritaria nel governolarghe intese di Mario Draghi , e anche a questo punto nell'opinione pubblica, è quella di ricominciare a estrarre il nostro di ...Arrestare la deforestazione entro il 2030. Con questo impegno sottoscritto alla Cop 26 di Glasgow si è chiuso il 2021. Che succederà nel 2022? Un punto di riferimento utile lo offre la mappa delle for ...Ottantanovemila euro e 55 nuove telecamere di videosorveglianza per aumentare la sicurezza da Isola d’Arbia alla Lizza. È il progetto per blindare Siena che, nelle prossime settimane passerà al vaglio ...