La sciatteria da lockdown è finita. Tornano il formale e la voglia di qualità (Di martedì 18 gennaio 2022) Miuccia Prada parla di dignità del lavoro, Alessandro Sartori per Zegna la porta in video sul Monte Rosa e in piazza del Duomo a Milano con una performance del coreografo Sadeck Waff tesa a rappresentare, cioè a dare rilevanza, alle 160 mani che hanno lavorato alla collezione, Fendi riscopre il formale, Tod’s lo ribadisce. L’aria diversa che spira sull’Italia da qualche mese si nota in tutte le collezioni uomo autunno-inverno 2022-2023 presentate fra Firenze e Milano, in una fashion week meno contenuta di quanto si sarebbe temuto e per molti versi migliore: più selettiva, più focalizzata, più similare a quello che dovrebbe essere. Un festoso appuntamento di lavoro. Per i flaneur, i tiktoker e tutti i di cui del sistema torneranno sicuramente momenti più adatti. La focalizzazione sul tema del lavoro e la dignità dell’”abito bello” si nota perfino nelle collezioni degli ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Miuccia Prada parla di dignità del lavoro, Alessandro Sartori per Zegna la porta in video sul Monte Rosa e in piazza del Duomo a Milano con una performance del coreografo Sadeck Waff tesa a rappresentare, cioè a dare rilevanza, alle 160 mani che hanno lavorato alla collezione, Fendi riscopre il, Tod’s lo ribadisce. L’aria diversa che spira sull’Italia da qualche mese si nota in tutte le collezioni uomo autunno-inverno 2022-2023 presentate fra Firenze e Milano, in una fashion week meno contenuta di quanto si sarebbe temuto e per molti versi migliore: più selettiva, più focalizzata, più similare a quello che dovrebbe essere. Un festoso appuntamento di lavoro. Per i flaneur, i tiktoker e tutti i di cui del sistema torneranno sicuramente momenti più adatti. La focalizzazione sul tema del lavoro e la dignità dell’”abito bello” si nota perfino nelle collezioni degli ...

Chicchi30034355 : RT @balledelprete: @gspazianitesta @Chicchi30034355 Chi non vede un millimetro oltre il proprio naso, merita di chiudere i battenti. La sci… - Piero42395724 : RT @balledelprete: @gspazianitesta @Chicchi30034355 Chi non vede un millimetro oltre il proprio naso, merita di chiudere i battenti. La sci… - alessandro1846 : RT @balledelprete: @gspazianitesta @Chicchi30034355 Chi non vede un millimetro oltre il proprio naso, merita di chiudere i battenti. La sci… - balledelprete : @gspazianitesta @Chicchi30034355 Chi non vede un millimetro oltre il proprio naso, merita di chiudere i battenti. L… -