La Casa dello Sport Friulano allo Stadio Friuli sarà intitolata ad Alessandro Talotti (Di martedì 18 gennaio 2022) La sala riunioni della “Casa dello Sport Friulano” allo Stadio Friuli sarà intitolata ad Alessandro Talotti, grande campione dello Sport nella disciplina del salto in alto e compianto atleta udinese scomparso lo scorso 16 maggio. Così è previsto da una delibera approvata dalla giunta comunale, che ha accolto una richiesta del Coni Fvg e ha già acquisito il consenso dell’Udinese Calcio Spa, proprietaria della struttura. A darne notizia è l’assessore allo Sport Antonio Falcone: “L’amministrazione comunale si era già adoperata affinché il nuovo centro Sportivo che sorgerà nell’ex Caserma Osoppo venisse ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 gennaio 2022) La sala riunioni della “ad, grande campionenella disciplina del salto in alto e compianto atleta udinese scomparso lo scorso 16 maggio. Così è previsto da una delibera approvata dalla giunta comunale, che ha accolto una richiesta del Coni Fvg e ha già acquisito il consenso dell’Udinese Calcio Spa, proprietaria della struttura. A darne notizia è l’assessoreAntonio Falcone: “L’amministrazione comunale si era già adoperata affinché il nuovo centroivo che sorgerà nell’ex Caserma Osoppo venisse ...

L'omaggio della 'Strada degli scrittori' a Vincenzo Consolo Interverranno, collegati dalla casa-museo Sciascia di Racalmuto, Pippo Di Falco e Gigi Restivo che hanno curato per l'occasione una mostra bibliografica dedicata allo scrittore. In mostra, nella ...

