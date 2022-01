Juventus Sampdoria, risse e feriti: è successo di tutto, lo ricordate? (Di martedì 18 gennaio 2022) La Juventus, per gli ottavi di finale di coppa Italia, affronterà la Sampdoria; in passato la sfida ha visto anche degli episodi spiacevoli. LapresseLa Juventus questa sera affronterà la Sampdoria negli ottavi di coppa Italia; match da non sbagliare vista l’importanza della competizione, in un’altra stagione complicata e considerando il momento che stanno passando gli avversari. Occhio però a sottovalutare una squadra senza nulla da perdere e che ha appena cambiato allenatore. Pronostico, chiaramente, tutto a favore dei bianconeri con Allegri che si aspetta di ricevere risposte positive da giocatori come Kaio Jorge; il brasiliano ha l’occasione di mostrare il suo valore e mettere in difficoltà il tecnico in vista delle prossime sfide. Juventus Sampdoria, però, è anche ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 gennaio 2022) La, per gli ottavi di finale di coppa Italia, affronterà la; in passato la sfida ha visto anche degli episodi spiacevoli. LapresseLaquesta sera affronterà lanegli ottavi di coppa Italia; match da non sbagliare vista l’importanza della competizione, in un’altra stagione complicata e considerando il momento che stanno passando gli avversari. Occhio però a sottovalutare una squadra senza nulla da perdere e che ha appena cambiato allenatore. Pronostico, chiaramente,a favore dei bianconeri con Allegri che si aspetta di ricevere risposte positive da giocatori come Kaio Jorge; il brasiliano ha l’occasione di mostrare il suo valore e mettere in difficoltà il tecnico in vista delle prossime sfide., però, è anche ...

