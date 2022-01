Juventus convincente in Coppa Italia, poker alla Sampdoria e quarti. E Stavolta Dybala esulta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Landucci vuol dire poker. alla seconda panchina del vice di Allegri, squalificato tre anni fa nella finale vinta prima di lasciare i bianconeri, arriva un’altra vittoria della Juventus con quattro gol segnati, proprio come accaduto contro la Roma in campionato. Stavolta, però, niente ribaltoni per cuori forti: il risultato contro la Sampdoria è netto, nettissimo, e il 4-1 con cui la Vecchia Signora stacca il pass per i quarti di finale (avversaria Sassuolo o Cagliari) di Coppa Italia è il miglior modo per approcciarsi a due mesi di fuoco in cui si deciderà il futuro della squadra nei confini nazionali e in Europa. Ci sono solo buone notizie per la Juve: torna Danilo (schierato da centrale) e dimostra di essere in buona forma, Rugani ancora titolare e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Landucci vuol direseconda panchina del vice di Allegri, squalificato tre anni fa nella finale vinta prima di lasciare i bianconeri, arriva un’altra vittoria dellacon quattro gol segnati, proprio come accaduto contro la Roma in campionato., però, niente ribaltoni per cuori forti: il risultato contro laè netto, nettissimo, e il 4-1 con cui la Vecchia Signora stacca il pass per idi finale (avversaria Sassuolo o Cagliari) diè il miglior modo per approcciarsi a due mesi di fuoco in cui si deciderà il futuro della squadra nei confini nazionali e in Europa. Ci sono solo buone notizie per la Juve: torna Danilo (schierato da centrale) e dimostra di essere in buona forma, Rugani ancora titolare e ...

