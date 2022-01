Isola dei famosi: il possibile cast di naufraghi del programma. Ilary Blasi ha i suoi primi 4 concorrenti (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Isola dei famosi inizia a muovere dei passi importanti in direzione del debutto di marzo. Il reality show condotto da Ilary Blasi arriverà su Canale5 subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip6 e si imporrà all’attenzione del pubblico con le dinamiche più wild della televisione. Il programma in questi giorni sta vivendo una fase molto importante della sua organizzazione con le notizie e le indiscrezioni che iniziano ad inseguirsi sugli opinionisti da affiancare alla figura della bella e brava conduttrice e sulla composizione del cast di naufraghi che parteciperanno come concorrenti. Chi partirà alla volta dell’Isola sperduta nel caldo ed azzurro mare? Scopriamo i nomi dei primi quattro ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) L’deiinizia a muovere dei passi importanti in direzione del debutto di marzo. Il reality show condotto daarriverà su Canale5 subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip6 e si imporrà all’attenzione del pubblico con le dinamiche più wild della televisione. Ilin questi giorni sta vivendo una fase molto importante della sua organizzazione con le notizie e le indiscrezioni che iniziano ad inseguirsi sugli opinionisti da affiancare alla figura della bella e brava conduttrice e sulla composizione deldiche parteciperanno come. Chi partirà alla volta dell’sperduta nel caldo ed azzurro mare? Scopriamo i nomi deiquattro ...

