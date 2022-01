Grillo sotto inchiesta per contratti pubblicitari con la Moby (Di martedì 18 gennaio 2022) A meno di una settimana dalle votazioni per il Quirinale, il fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, risulta indagato dalla procura di Milano. L’ipotesi di reato è traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari che la compagnia di navigazione Moby cha sottoscritto con il blog BeppeGrillo.it. Nell’inchiesta è finito anche il patron di Moby, Vincenzo Onorato. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni negli uffici della Beppe Grillo srl e nella sede legale della Casaleggio associati. L’inchiesta riguarda, fra l’altro, un contratto per 600mila euro annui che la Casaleggio Associati aveva sottoscritto con Moby spa nel triennio 2018-2020. Le presunte ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 gennaio 2022) A meno di una settimana dalle votazioni per il Quirinale, il fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe, risulta indagato dalla procura di Milano. L’ipotesi di reato è traffico di influenze illecite per alcuniche la compagnia di navigazionechascritto con il blog Beppe.it. Nell’è finito anche il patron di, Vincenzo Onorato. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni negli uffici della Beppesrl e nella sede legale della Casaleggio associati. L’riguarda, fra l’altro, un contratto per 600mila euro annui che la Casaleggio Associati avevascritto conspa nel triennio 2018-2020. Le presunte ...

