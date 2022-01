Gf Vip | Delia Duran in lacrime per Alex Belli | ' Mi prende per il c***o | io lo lascio'

Advertising

ParliamoDiNews : GF Vip 6, Delia Duran distrutta per l’aereo Solex prende una drastica decisione! | Il Vicolo delle News #delia… - MondoTV241 : GF Vip, 'Delia hai perso il cervello' Alex Belli scopre in diretta di essere stato lasciato #alexbelli #deliaduran… - zazoomblog : GF Vip 6 Delia Duran: “non ce la faccio più io lo lascio” - #Delia #Duran: #faccio #lascio” - zazoomblog : Gf Vip Delia Duran crolla: “Lascio Alex non ce la faccio più. Basta prendermi…” (VIDEO) - #Delia #Duran #crolla: #… - katiabrandimar1 : Alex e Delia: le opinioni di Nathaly e Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

E questo ha fatto scoppiare in lacrime. 'Non mi porta rispetto - ha urlato di fronte alla Ricciarelli - Non mi merita ' . Affiancata da Manila, con voce rotta dal pianto,ha detto ...Infatti, Manuel Bortuzzo è immediatamente entrato in casa per comunicare il fatto ache non ha preso bene la notizia. Manila Nazzaro , che in quel momento era presente, ha dichiarato: "una ...Come si evince dal tweet comparso nell'account twitter ufficiale del programma condotto da Barbara D'Urso Delia Duran , entrata, da poco, come concorrente, nel reality show è arrivata alla decisione d ...Non finisce il tormento di Delia Duran che, da una settimana dall'ingresso in Casa, non ha trovato le risposte che cercava sul suo rapporto con Alex Belli. Nella puntata di ieri sera, ...