Gazzetta: i vertici dell’Aia si sono scusati con il Milan per l’errore dell’arbitro Serra (Di martedì 18 gennaio 2022) Milan-Spezia è stata decisa da un erroraccio dell’arbitro Marco Serra. La Gazzetta dello Sport scrive che i vertici dell’Aia si sono scusati già ieri sera con il club rossonero per quanto accaduto a San Siro. “Le scuse non si sono fatte attendere. Quelle di Marco Serra, l’arbitro di Milan-Spezia, sono arrivate subito dopo il fischio finale della partita persa dai rossoneri, tra l’ingresso nel tunnel di San Siro e la zona degli spogliatoi. Quelle dei vertici dell’Aia sono state altrettanto tempestive: troppo evidente ? e troppo grave ? l’errore del direttore di gara torinese sull’azione del gol di Messias”. Tutto è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022)-Spezia è stata decisa da un erroraccioMarco. Ladello Sport scrive che isigià ieri sera con il club rossonero per quanto accaduto a San Siro. “Le scuse non sifatte attendere. Quelle di Marco, l’arbitro di-Spezia,arrivate subito dopo il fischio finale della partita persa dai rossoneri, tra l’ingresso nel tunnel di San Siro e la zona degli spogliatoi. Quelle deistate altrettanto tempestive: troppo evidente ? e troppo grave ?del direttore di gara torinese sull’azione del gol di Messias”. Tutto è ...

