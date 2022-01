Escalation di sbarchi e di detenzioni nei lager libici

(Di martedì 18 gennaio 2022) La pandemia ha certamente contribuito all’aumento della pressione migratoria alle frontiere sud d’Europa, tanto che, dal 2016, si registra che il numero di rifugiati e migranti abbia superato le 100 mila persone. Se da un lato aumentano i flussi, dall’altro aumentano i migranti all’inferno dei centri di detenzione, vittime delle misure europee per chiudere la rotta del Mediterraneo e contenere le persone nel paese. Si considerano finora oltre 5000 persone ingiustamente trattenute, accanto alle diverse migliaia di migranti segregati in centri non riconosciuti. E malgrado si leggano gli appelli della comunità internazionale, e specie dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni e dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (UNHCR), la Libia si ostina ad attuare pratiche disumane, fatte di abusi e violenze. Nel 2021 si rilevano 67.040 i migranti sbarcati ...

Ultime Notizie dalla rete : Escalation sbarchi

ilGiornale.it

Seppur tra alti e bassi, la contabilità degliè un must dei nostri quotidiani. Incede nelle ... Una vera e propriaper contrastare ogni tentativo di innovare a livello europeo nell'...Dai "grandi dati" su arrivi ealle stime sui morti e i dispersi alle frontiere dell'UE (... come, in questo 2021, l'dei migranti intercettati dalla Guardia costiera "libica" e di ...Si considerano finora oltre 5000 persone ingiustamente trattenute, accanto alle diverse migliaia di migranti segregati in centri non riconosciuti ...Le navi delle Organizzazioni Non Governative anche nel 2021 hanno confermato la loro piena attività in mare. Decisivo il loro pressing nei porti italiani per far salire il numero degli arrivati ...