“Dopo dieci anni insieme”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è finita: “Rispettate la nostra scelta” (Di martedì 18 gennaio 2022) Alla fine quello che aleggiava da qualche settimana, è stato confermato direttamente dai diretti interessati. Parliamo di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che all’Ansa hanno annunciato la loro separazione. Queste le parole scelte, consensualmente dai due: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso’’. Insomma, niente scenate, niente foto compromettenti con altri partner: tutto dannatamente civile ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Alla fine quello che aleggiava da qualche settimana, è stato confermato direttamente dai diretti interessati. Parliamo diche all’Ansa hanno annunciato la loro separazione. Queste le parole scelte, consensualmente dai due: “10, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. Laseparazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy dellafamiglia.’’. Insomma, niente scenate, niente foto compromettenti con altri partner: tutto dannatamente civile ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano dopo dieci anni di matrimonio - GiorgioLegitim1 : RT @massimozampini: Aggiungo, già che ci siamo: quell'errore, incredibile, è uno dei tanti che non vanno nel senso favorevole alla narrazio… - vanda235 : RT @massimozampini: Aggiungo, già che ci siamo: quell'errore, incredibile, è uno dei tanti che non vanno nel senso favorevole alla narrazio… - sedrani_l : RT @massimozampini: Aggiungo, già che ci siamo: quell'errore, incredibile, è uno dei tanti che non vanno nel senso favorevole alla narrazio… - LaStampa : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano dopo dieci anni di matrimonio -