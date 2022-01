De Luca (Campania) a Bianchi: “Nell’ultima settimana i positivi in età scolastica sono stati 25.745” (Di martedì 18 gennaio 2022) In una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, fa il punto sui dati relativi ai nuovi casi di positività al Covid-19 in età scolastica, chiamando in causa i Ministri Speranza e Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) In una nota il presidente della RegioneVincenzo De, fa il punto sui dati relativi ai nuovi casi dità al Covid-19 in età, chiamando in causa i Ministri Speranza e. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - ilriformista : Da domani in #Campania si torna a #scuola - orizzontescuola : De Luca (Campania) a Bianchi: “Nell’ultima settimana i positivi in età scolastica sono stati 25.745” - anteprima24 : ** In #Campania oltre 25mila ... ** - NapoliToday : #Cronaca De Luca: 'I positivi al Covid in età scolastica in Campania sono 25mila nell'ultima settimana. Invio i dat… -