Chiara Gamberale | la scuola rifugio a casa per sopravvivere alle quarantene

Un'idea semplice per resistere al caos scuola e alle continue quarantene che colpiscono sempre più classi soprattutto dei più piccoli. Unire le forze e mettere insieme quattro cinque bambini per superare la solitudine e lo stress delle aule chiuse. E' l'idea della scrittrice Chiara Gamberale, mamma single di una bimba di 4 anni alle prese con l'ennesima quarantena nel giro di poche settimane. L'idea è stata lanciata sul seguitissimo gruppo Facebook Stappamamma e ha riscosso subito molto successo da parte delle altre mamme alle prese con le stesse difficoltà della scrittice. Chiara Gamberale ha raccontato di aver già sperimentato con successo il suo piccolo strumento alternativo alle quarantene

