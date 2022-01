Catanzaro | Vivarini | “Il Covid-19 ci ha dato problemi Bjarkason? La società è seria”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il tecnico delanalizza la sfida contro il Padova valida per le semifinali di Coppa Italia Serie C

Le probabili formazioni di- Padova(3 - 5 - 2): Nocchi, Martinelli, Welbeck, Verna, Scognamillo, Cinelli, Vandeputte, Carlini, Bearzotti, Gatti, Cianci. Allenatore:...Si avverte la tensione del momento in casa: dell'appuntamento cruciale che potrebbe far ... Guai a sprecare il jolly a disposizione: "Le incognite saranno tante " avvertealla vigilia ...Il tecnico del Catanzaro Vivarini analizza la sfida contro il Padova valida per le semifinali di Coppa Italia Serie C ...Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista del ...