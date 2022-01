Carretta chiede formalmente lo psicologo di base per tutti i cittadini lombardi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il consigliere regionale di Bergamo Niccolò(Azione – Carlo Calenda) ha presentatouna mozione che sarà discussa e votata dal Consiglio Regionale nella seduta di martedì 18 gennaio. Il tema della proposta è la salute mentale, con particolare attenzione all’attivazione del servizio e della figura dellodipere le cittadine lombarde. “I dati sulla salute mentale della popolazione parlano chiaro: la pandemia, il lockdown, la scarsa socialità e la paura in questi due anni hanno inciso in maniera decisiva sulla psiche dinoi. A farne le spese, soprattutto bambini, pre adolescenti e adolescenti, ma anche donne e uomini di tutte le età”. Regione Campania e Regione Lazio si sono mosse, la prima addirittura con una Legge, per attivare un percorso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carretta chiede

MilanoToday.it

È stato proprio l'assessore allo Sport Mimmoa chiedere questa mappa delle necessità. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi, poi 5,99 per 3 mesi Attiva Ora Tutti i ...... anche quando ci rendiamo conto che stavolta non ci sono hit a tirare la, ma storie, ... si riascolta, e poi si riascolta ancora, e poi ancora una volta, poi arriva qualcuno, ticosa ...Bergamo. “Città Alta e Colli: rispettivamente 2.700 più 2.000 abitanti che da inizio anno rimarranno con 9 ore settimanali di assistenza medica, fornita dal dottor Carnicelli – l’unico rimasto – ai su ...Carretta (Azione): "La pandemia, il lockdown, la scarsa socialità e la paura in questi due anni hanno inciso in maniera decisiva sulla psiche di tutti noi" ...