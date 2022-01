Cagliari Torino, le due squadre al lavoro per Nandez Baselli: fumata bianca in arrivo? (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutti i dettagli in merito alla trattativa che vede protagonisti Nahitan Nandez e Daniele Baselli: fumata bianca in arrivo? Cagliari e Torino stanno lavorando da giorni ad un possibile scambio che comprenderebbe i giocatori Nandez e Baselli. Secondo Tuttosport, la richiesta degli isolani per l’uruguaiano sarebbe di prestito a 2 milioni e riscatto fissato a 15. Al contrario Baselli vorrebbe un contratto fino al 2024, con possibilità di rescissione in caso di retrocessione dei rossoblù. CONTINUA SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutti i dettagli in merito alla trattativa che vede protagonisti Nahitane Danieleinstanno lavorando da giorni ad un possibile scambio che comprenderebbe i giocatori. Secondo Tuttosport, la richiesta degli isolani per l’uruguaiano sarebbe di prestito a 2 milioni e riscatto fissato a 15. Al contrariovorrebbe un contratto fino al 2024, con possibilità di rescissione in caso di retrocessione dei rossoblù. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - DiMarzio : #Calciomercato @TorinoFC_1906 | Idea #Nandez del @CagliariCalcio: ipotesi scambio di prestiti - Calcio_Casteddu : ?? Rossoblù stabili 1?? Resta un piccolo vantaggio sul torneo scorso ? In testa il #Torino, #Genoa sempre più giù… - vivapenna : c'è la morte, la morte della famiglia, del #Natale, dell'economia, delle persone; c'è la morte di tutto ciò che int… - CharooFM : Torino - Roma Calcio 1-2 ?? Roma Calcio - Milan 3-1 ?? Roma Calcio - Cagliari 2-0 ?? Roma Calcio - Milan 2-2 ??… -