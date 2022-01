Avengers: Age of Ultron, trama e cast del film in onda oggi su Rai 4 (Di martedì 18 gennaio 2022) Avengers: Age of Ultron è uno dei film più importanti del primo ciclo della Marvel. Su questo film infatti si gettano le basi per Captain America: Civil War, uscito al cinema nel 2015 e diretto da Joss Whedon, ed ha l’aspetto di un film che fa da ponte, ma il suo apporto alla saga però è cruciale. Avengers: Age of Ultron, trama e cast Il Barone Strucker ha creato una base segreta a Sokovia, dove conduce esperimenti sugli umani, manipolando lo scettro di Loki. Gli Avengers si cimentano in questa missione, ritrovandosi però faccia a faccia con Pietro e Wanda Maximoff, fratelli potenziati dagli esperimenti del Barone. Avere la meglio su di loro è un’impresa che mette a dura prova i protagonisti. Questi riescono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022): Age ofè uno deipiù importanti del primo ciclo della Marvel. Su questoinfatti si gettano le basi per Captain America: Civil War, uscito al cinema nel 2015 e diretto da Joss Whedon, ed ha l’aspetto di unche fa da ponte, ma il suo apporto alla saga però è cruciale.: Age ofIl Barone Strucker ha creato una base segreta a Sokovia, dove conduce esperimenti sugli umani, manipolando lo scettro di Loki. Glisi cimentano in questa missione, ritrovandosi però faccia a faccia con Pietro e Wanda Maximoff, fratelli potenziati dagli esperimenti del Barone. Avere la meglio su di loro è un’impresa che mette a dura prova i protagonisti. Questi riescono ...

Advertising

RaiQuattro : Alle 21.20 imperdibile appuntamento con i super-eroi Marvel con 'Avengers: Age of Ultron' (2015) di Joss Whedon, la… - ale_wonderland : obiettivo della giornata: fare i compiti di matematica, fisica e inglese per domani il prima possibile per poter ve… - zazoomblog : Stasera in tv martedì 18 gennaio: “Avengers: Age of Ultron” su Rai 4 - #Stasera #martedì #gennaio: - son0psicof4tta : non ho ancora realizzato che stasera andrà in tv avengers age of ultron???????? - ale_wonderland : DOMANI DEVO STUDIARE UN SACCO DI COSE, DEVO ANDARE DAL MEDICO E DI SERA TRASMETTONO AVENGERS AGE OF ULTRON IN TELEV… -