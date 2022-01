Australian Open, il solito Kyrgios: un fan gli offre la birra, lui la beve (VIDEO) (Di martedì 18 gennaio 2022) Il solito, incontenibile Nick Kyrgios, verrebbe da dire. Il 26enne è stato protagonista di un simpatico siparietto dopo il match di primo turno vinto con Broady agli Australian Open. L’Australiano si è avvicinato al pubblico, un fan gli ha offerto un sorso di birra e lui non ha fatto complimenti, regalandosi una bevuta celebrativa. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Il, incontenibile Nick, verrebbe da dire. Il 26enne è stato protagonista di un simpatico siparietto dopo il match di primo turno vinto con Broady agli. L’o si è avvicinato al pubblico, un fan gli ha offerto un sorso die lui non ha fatto complimenti, regalandosi una bevuta celebrativa.SportFace.

