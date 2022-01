Attacco no-vax sulla pagina social del presidente del consiglio comunale di Telese Terme (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Delinquenti”, “Maledetti”, “Assassini”, “Dobbiamo ricordarci e segnarci nomi e cognomi di tutti questi”, “Tu come tutti i politici meritate l’estinzione vergognatevi”. Sono solo alcuni dei commenti intrisi di odio e violenza, apparsi sulla pagina facebook di Maria Venditti, presidente del consiglio comunale di Telese Terme e Consigliere con delega ai Servizi sociali. I commenti, oltre 400, si riferiscono al post dell’Open day vaccinale per la fascia di età 5-14 anni, organizzato dal Comune di Telese Terme, che la consigliera Venditti aveva pubblicato qualche giorno fa. “Già dai primi secondi dopo la pubblicazione del post noto interazioni intense e poco dopo mi trovo inondata di commenti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Delinquenti”, “Maledetti”, “Assassini”, “Dobbiamo ricordarci e segnarci nomi e cognomi di tutti questi”, “Tu come tutti i politici meritate l’estinzione vergognatevi”. Sono solo alcuni dei commenti intrisi di odio e violenza, apparsifacebook di Maria Venditti,deldie Consigliere con delega ai Servizii. I commenti, oltre 400, si riferiscono al post dell’Open day vaccinale per la fascia di età 5-14 anni, organizzato dal Comune di, che la consigliera Venditti aveva pubblicato qualche giorno fa. “Già dai primi secondi dopo la pubblicazione del post noto interazioni intense e poco dopo mi trovo inondata di commenti ...

