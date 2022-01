Vertice di mercato tra Inter e Spezia | si è parlato di Salcedo Due opzioni per il suo futuro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Eddieal centro di unditraNel pomeriggio di oggi c’è stato unditranella sede del club nerazzurro. Le parti si sono incontrate per parlare di Eddie, in prestito al club ligure, che però non sta trovando particolare spazio e per questo potrebbe presto lasciare le Aquile. Il giocatoreessa molto al Cagliari che dunque potrebbe rilevarne il prestito e tesserarlo fino al termine della stagione. Da non escludere poi la permanenza a Milano come quinta punta dopo la cessione in prestito secco di Satriano al Brest. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

n_dimolfetta : #avvocati Si aprono spazi al vertice del mercato e c'è chi si attrezza per cogliere l'opportunità. Su MAG la mia in… - CiccioniSe : RT @QuizTimeGame: Gli indizi della #ghigliottina di oggi #16Gennaio sono DISTANZA, MERCATO, CARTELLO, VERTICE e ETERNA Gioca insieme a noi… - dardo82 : RT @UNIOR4NLP: @Goose_Fish ?? Sono abbastanza convinto che la soluzione della #ghigliottina #leredita (per gli indizi DISTANZA, MERCATO, CAR… - Stegosauro : Distanza Mercato Cartello Vertice Eterna Provo con 'Città' #ghigliottina #leredità - MPellei : Distanza Mercato Cartello Vertice Eterna >>> sfida #leredita -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice mercato

JMania

L'avvio deldel carbonio: ecco cosa si è deciso in Scozia, con tanti mal di pancia Leggi l'... che ha proposto la modifica al testo un'ora prima della chiusura del: ma il supporto ...... per poi metterla sule poter essere acquistata dalle persone che vorranno sostenere la ...rappresentanti delle 13 nazioni che ospitano la tigre si sono riuniti a San Pietroburgo per un...Azmoun rimane il primo obiettivo in attacco della Juventus per il mercato di gennaio: le alternative e i piani per l'estate ...Xiaomi ha pubblicato il report Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device Version 2.0 definendo gli standard che i dispositivi IoT dovrebbero avere per garantire la massima sicurez ...