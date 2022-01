UN POSTO AL SOLE, le trame ufficiali di Venerdì 21 Gennaio 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roberto non è d’accordo con la decisione di Marina di rifiutare la proposta di Chiara Perone e potrebbe prendere un’iniziativa personale. Fabrizio, dopo aver ascoltato la conversazione tra Marina e Roberto, finirà in una spirale autodistruttiva pericolosa per sé e per chi gli sta vicino. Clara accetta di tornare a vivere con Alberto e Patrizio, appresa la notizia, potrebbe reagire in modo molto rabbioso. Silvia si sente sola e si sfoga con Mariella che, per stare vicina all’amica, mette sotto pressione Guido. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roberto non è d’accordo con la decisione di Marina di rifiutare la proposta di Chiara Perone e potrebbe prendere un’iniziativa personale. Fabrizio, dopo aver ascoltato la conversazione tra Marina e Roberto, finirà in una spirale autodistruttiva pericolosa per sé e per chi gli sta vicino. Clara accetta di tornare a vivere con Alberto e Patrizio, appresa la notizia, potrebbe reagire in modo molto rabbioso. Silvia si sente sola e si sfoga con Mariella che, per stare vicina all’amica, mette sotto pressione Guido. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

pecolx : @L_impenitente @ImolaOggi Cerca il suo posto al sole, capitelo porello! Solo la7 puo' dargli spazio....mi pare non… - aalexsmile : RT @sognialcielo: alex è il primo allievo di amici a raggiungere il primo posto in classifica itunes in sole dodici ore con due inediti: am… - scalasalva : RT @MegaleHellas: Il Corsiero del Sole al posto del Ciuccio, sareste d’accordo? - giiorgiaa28 : RT @sognialcielo: alex è il primo allievo di amici a raggiungere il primo posto in classifica itunes in sole dodici ore con due inediti: am… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 gennaio 2022 -